L'Ovalie caennaise grimpe sur le podium

L'objectif – une victoire bonifiée – a été atteint sans difficulté. "Les objectifs collectifs ont été remplis, maintenant il s’agit de se pencher sur les objectifs individuels pour qu’on puisse travailler davantage sur nos points faibles et surtout essayer d’inquiéter les plus grosses équipes", projette Stéphanie Prévost, demi-de-mêlée et entraîneur. Avec quatre victoires au compteur et une (très courte) défaite contre Perpignan, l'Ovalie Caennaise se positionne au troisièmerang du classement, bien partie dans sa quête du top 4.

Les Caennaises ont désormais deux week-ends de trêve avant de se déplacer à Lille, l'une des équipes surprises du début de saison. Sandra Rabier et Amandine Vaupré ne seront pas pour autant au repos. La première rejoindra l'équipe de France dans le cadre de la tournée d'automne qui l'opposera à l'Italie et à l'Angleterre. La seconde participera à un tournoi en Espagne avec l'équipe de France à 7.