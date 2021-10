Tribunal de Rouen : "ce n'était rien qu'un petit bisou"...

Inconscients aveux d'un père "au fond du trou". Le 25 mars dernier, cet homme a comparu, détenu, devant le tribunal correctionnel de Rouen pour des agressions sexuelles sur sa fille commises entre janvier 2003 et décembre 2004. Et ses déclarations ont été pour le moins sidérantes, ne manquant pas de faire vivement réagir la partie civile et le ministère public.

Alcool et abandon

Huit ans plus tôt, la cadette d'une famille rouennaise dénonçait les violences et l'état d'abandon dont elle-même, ses frères et sœurs étaient victimes. Leurs parents, "fragiles”, avaient sombré dans l'alcool. La fratrie fut placée dans divers foyers.

Au printemps 2008, la cadette, âgée de 12 ans, se confia à son éducatrice. Elle avait entre 7 et 8 ans au moment des faits. Un jour, pendant que sa mère était sortie, son père était entré dans la chambre en lui demandant d'ôter son bas de pyjama. Elle s'était retrouvée allongée sur le dos. L'adolescente ne parvint pas à décrire la suite de la scène. Alors, elle nota sur un papier "lèche le sexe”, papier qu'elle donna à son éducatrice. Ce fut le début d'une longue et laborieuse instruction au cours de laquelle parents et enfants furent interrogés.

Le 25 mars, la victime, âgée aujourd'hui de 17 ans, n'a pas souhaité être présente. Elle vivrait toujours en foyer et serait en grande souffrance. Le père, en exécution de peine pour homicide, a reconnu les faits. Il a expliqué aux juges : "Cette fois là, j'ai dû m'occuper des enfants en rentrant de mon travail. La mère était souvent au café. Parfois, je donnais le bain à la fillette. Je vais vous dire franchement. Je lui ai fait un petit bisou sur la vulve et puis je l'ai essuyée !” Avant d'ajouter : "Je ne trouve pas qu'il y ait quelque chose de déplacé là-dedans. Je l'ai fait machinalement. On ne va pas s'éterniser là-dessus !” Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis.