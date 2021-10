On va parler aujourd'hui du film attendu de Martin Scorcese « Shutter Island » avec Leonardo Di Caprio.













En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés enquêter sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée de l'extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente. Oeuvre cohérente d'une malade, ou cryptogramme ?







Un film de Martin Scorcese soulève toujours une grande attente, c'est donc avec une excitation mêlée d'appréhension qu'on se rend dans la salle obscure. Et encore une fois on n'ets vraiment pas déçu. On est devant un grand film, porté par le talent de Leonardo Di Caprio , campant un homme brisé qui voit toutes ses certitudes s'effondrer lentement.

L'ambiance est oppressante, on a l'impression que les murs de cet asile se referment sur nous en même temps que sur le personnage. On est dans l'angoisse et la tension, le suspense nous tenaille sur notre siège.







Scorcese s'en sort parfaitement dans cette adaptation au cinéma du livre de Dennis Lehanne , qui a déjà vu 2 de ses ouevres « gone baby gone » et « mystic river » passer au cinéma.

Ne manquez donc surtout pas la 4ème collaboration Di Caprio/Scorcese.







Shutter Island, c'est depuis mercredi au cinéma.