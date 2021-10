Les personnes concernées doivent avoir plus de 60 ans, et la priorité sera donnée à celles non imposables.

"A la découverte des Landes" du 23 au 30 mai ou "au bout du monde" qui vous emmenèra dans le finistère du 12 au 19 juin.

Vous avez jusqu'au 10 mars pour vous inscrire au 02 31 15 38 10, au CCAs ou encore dasn les mairies de quartier.

