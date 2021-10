Martine Aubry à Caen ce lundi

Elle a rencontré au Centre de Congrès de Caen les militants et les membres du comité de soutien de la liste défendue par Laurent Beauvais, président PS du Conseil Régional sortant. Elle a ensuite visité le Centre d'Etudes et de Recherches sur le Médicament de Normandie (CERMN), à Caen, puis est allée à la rencontre des représentants du personnel et des salariés de ST Ericsson, à Colombelles.

Ecoutez l'interview de Martine Aubry dans la vidéo ci-dessous.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire