Beauregard 2013 : "de l'ordre du rêve", selon le programmateur Paul Langeois

La programmation de ce festival 2013 correspond encore davantage à vos objectifs de départ. Quels sont-ils ?

"Notre programmation est un peu plus pointue : on veut affirmer le festival Beauregard comme un événement où l'on déniche des talents, où l'on découvre des artistes qui sont sur le point de déferler en France. Nous défendons mieux nos goûts musicaux : c'est à tout ça que l'on répond cette année."

On sent une vraie évolution...

"C'est la cinquième année, et participer à Beauregard fait partie des objectifs de certains groupes. Qui plus est, nous arrivons maintenant à obtenir des dates exclusives : c'est le cas de New Order, de Bat For Lashes ou de The Macchabees, qui ne font qu'une date en France ! Convaincre Nick Cave ou Dead Can Dance de venir jouer ici, c'est de l'ordre du rêve..."

Pop-rock, mais pas seulement...

"Nous défendons l'électro avec les groupes C2C, Wax Tailor ou Vitalic, mais aussi la chanson française avec Olivia Ruiz ou Benjamin Biolay... Le fil rouge, c'est la qualité !"