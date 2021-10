Rouen : le Festival Courtivore recrute son jury

Pour sélectionner les courts-métrages les plus talentueux, le Festival Courtivore, qui se déroulera du 15 mai au 5 juin entre les cinémas de l'Omnia à Rouen et de l'Ariel à Mont-Saint-Aignan, est à la recherche d'un jury composé de 7 membres âgés de 18 à 30 ans. Pour les trouver les organisateurs du Festival se sont associés au Centre régional d'information jeunesse de Haute-Normandie (CRIJ).

Celles et ceux qui sont intéressés doivent remettre à l'accueil du CRIJ une lettre expliquant leur motivation pour rejoindre le jury et mentionnant leurs nom, prénom, âge, adresse, mail et téléphone. Ces documents sont à rendre avant le 20 avril.

Les membres du jury pourront assister gratuitement aux projections et devront désigner le gagnant du prix du jury 18/30 ans.

Pratique. CRIJ, Jury Courtivore, 84 rue Beauvoisine, Rouen. Toute les informations concernant le festival Courtivore sont sur www.courtivore.com