Rouen. Festival du court-métrage : un programme appétissant pour l'édition 2024 du Courtivore

Le festival rouennais du court-métrage présente 21 films en compétition répartis en trois actes : "Chaque séance, d'une durée approximative de deux heures, alterne émotion, humour, drame ou sujets de société, explique Elian Pirio, programmateur de l'événement. Le programme a été conçu comme une partition qui emmène en douceur le spectateur vers des propositions de plus en plus insolites." Le Courtivore mise sur la diversité des genres. "Le court mérite un festival, car il sert souvent de laboratoire pour les jeunes réalisateurs et les comédiens émergents. Bastien Bouillon (acteur césarisé) et Raphaël Quenard (à l'affiche de plusieurs films en 2024), par exemple, sont passés par le court."

En marge de la sélection, le festival se décline dans les lieux partenaires avec une programmation adaptée, sur le thème de la pêche à l'Atrium ou de la drague sur les réseaux au Quartier libre. Un programme est aussi spécialement dédié au jeune public.

Pratique. Du 15 mai au 8 juin à Rouen et Mont-Saint-Aignan. courtivore.com