Train : tarif avantageux pour les groupes scolaires en Haute-Normandie

Destinée aux groupes scolaires, cette nouvelle gamme propose des tarifs avantageux et vise à "simplifier le travail" des organisateurs de voyages scolaires, explique la région Haute-Normandie. Mis en place le 1er avril, "HN'Go Tribu" s'adresse aux groupes composés d'au moins dix personnes dont un adulte.

Les organisateurs pourront s'appuyer sur un interlocuteur spécifique à la SNCF. Du personnel SNCF prendra en charge les groupes en gare de départ et pendant le trajet et les jeunes auront le droit à un "kit" composé de jeux, fiches horaires et stylos...