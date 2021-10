Petit-Couronne a lancé un revenu minimum étudiant

Une poignée de communes en France ont mis en place le Revenu Minimum Etudiant, alloué aux étudiants sous conditions de ressources. Parmi elles, la ville de Petit-Couronne propose ce revenu depuis 1994, “afin de pallier le déficit de jeunes qualifiés et les encourager à faire des études supérieures”, explique Domnique Randon, le maire de la commune.

Durant l’année scolaire en cours, 37 étudiants bénéficient de ce revenu dont le montant varie de 150 à 1680 € par an. Tous ont justifié de trois ans de résidence à Petit-Couronne. Ainsi, Marielle Diakité, petit-couronnaise de naissance et en deuxième année de LEA, a perçu 960 € en complément de la bourse versée par le Crous. “Cela contribue à payer mes manuels, mon permis de conduire et mon abonnement téléphonique”, se réjouit-elle. “Cela m’a également permis de ne pas avoir à trouver un job en urgence.”

Contrepartie

“La ville attend en contre-partie des bénéficiaires du RME qu’ils soient assidus et s’engagent à participer à une action citoyenne, afin de donner et ne pas se contenter de recevoir”, précise Dominique Randon, qui s’interroge sur la possibilité d’ouvrir ce dispositif à des filières professionnalisantes.