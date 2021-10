Optez pour un repassage très "fer-play" !

Monique Kowalski et Philippe Poullard, respectivement présidente et directeur de Fer-Faire ont le sourire. Cette association d’insertion par l’activité économique, créée en 1992, est spécialisée dans le lavage, le repassage, la couture et la confection. Elle est installée depuis peu au premier étage de l’ancienne école Pierre Corneille de Bois-Guillaume-Bihorel.

17 travailleurs

Ces nouveaux locaux, réaménagés puis mis à disposition par la municipalité, permettent aux salariés de travailler dans de meilleures conditions et offrent une accessibilité optimale à la clientèle.

Ils sont dix-sept, pour la plupart bénéficiaires du RSA et orientés par Pôle Emploi, à choyer le linge des 122 adhérents de l’association. Les douze repasseuses et cinq couturiers, dont Laurent, unique représentant de la gent masculine parmi les travailleurs en insertion, sont engagés pour des contrats à durée déterminée de six mois, renouvelables jusqu’à quatre fois. “Tous sont suivis par une conseillère en insertion pour développer un projet professionnel”, précise Philippe Poullard. “Le tout dans une ambiance familiale”, se réjouit la présidente.

Pratique. 02 35 59 14 53 ; www.fer-faire.fr