Festival Danse d'ailleurs : tout le programme

Jeudi 21 mars

. 18h au CCNC : "Rev'Illusion" de Taoufiq Izeddiou. Spectacle crée en résidence, gratuit sur réservation.

. 20h au Théâtre : "Masculines".

. 22h au CCNC : "Mahalli" de Danya Hammoud. Un solo de danse où le corps est à la fois outils et matière.

Vendredi 22 mars

. 9h à 17h : Conférence à l'ESAM sur "Les âges du corps, enjeu de la création artistique ?" ou comment les artistes vivent-ils le vieillissement de leur corps ?

. 19h à l'Hippocampe : "Solid Gold" d'Ula Sickle, Dinozord et Yann Leguay, montre la richesse des danses africaines.

. 20h30 au CCNC : "Sous leurs pieds, le Paradis".

. 22h30 au CCNC : "Time & Space : the Marrabenta Solos" de Panaibra Gabriel Canda.



Lundi 25 mars

. 20h au Café des Images : "Women are Heroes", documentaire de JR en hommage aux femmes.



Mardi 26 mars

. 19h au CCNC : "Ô Sensei" de Catherine Diverrès est un solo lié au Japon et à Kazuo Ohno.

. 20h30 au CCN : "Déproduction". Lire ci-dessus.

. 21h30 : "1 night in Kyoto" par les "enfants du festival Hot Summer"

Mercredi 27 mars

.19h à l'Hippocampe : "Sac au dos" de Florent Mahoukou et Andréya Ouamba. Spectacle créé en résidence, gratuit sur réservation.

. 20h30 au CCNC : "Objet principal du voyage". Lire ci-dessus.

. 22h : "Eden…Paradise" de Xavier Lot est librement inspiré du "Cantique des cantiques".

Jeudi 28 mars

. 19h : "Hold Everything Dear" de Laïla Diallo évoque la migration et la dislocation.

. 20h30 à l'Espace Jean Vilar : "Score" de Yuval Pick fait découvrir la complexité d'Israël.

. 22h : "Ten d'Hetain Patel", un pont entre l'Inde et l'Angleterre.

Vendredi 29 mars

. 14h-18h à l'IMEC (Abbaye d'Ardenne) : Atelier participatif autour du thème "Où en est le genre ?"

Pratique. Résa au Théâtre de Caen (02 31 30 48 00) ou 30 minutes avant le spectacle. Tarif : 8/12€ ou Pass 3 spectacles : 21€.