La portion concernée est située entre ses intersections avec la rue Guilbert et la rue des Carmes. Des travaux de réhabilitation d�un immeuble situé au numéro 21 de la rue de la Miséricorde sont en cause. L�ancien immeuble a été totalement rasé en vue de la reconstruction d�un bâtiment plus récent. Ces travaux devraient durer jusqu�au 7 mars. La circulation ne devrait pas être rétablie avant cette date.







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire