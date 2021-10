Retour au jardin : la pergola est  une solution économique et très pratique

Initialement, ce type d’installation servait plutôt à protéger une voiture ou les réserves de bois du foyer. Depuis quelques années, ces poutres surmontées d’une toiture, jouxtant la maison, fleurissent pour plusieurs raisons : d’une part, la pergola est économique, là où la véranda peut représenter un investissement certain. Dans les magasins de bricolage, les premiers prix affichés sont d’une centaine d’euros. Naturellement, il est aussi possible de dépenser plusieurs milliers d’euros pour des produits d’une autre gamme.

D’autre part, la pergola est pratique. Simple d’installation, elle permet de se protéger du soleil, quand le ciel bas-normand est clément, et permet de se protéger de la pluie ou d’autres intempéries, ce que n’offre pas une simple terrasse. La pergola peut aussi servir de support aux plantes grimpantes et donner cachets et charme à une maison, si elle y est adossée.



Quel matériau choisir ?

Reste à déterminer qui du bois, de l’aluminium, du fer forgé ou du PVC s’associe le mieux au cadre de vie. Le bois convient par exemple à de nombreuses habitations, a une durée de vie importante mais demande un entretien plus rigoureux. Le PVC ne coûte pas cher à l’achat, s’installe facilement, se nettoie aisément à l’aide d’une simple éponge mais sa durée de vie n’excède pas une décennie.

Côté toiture, plusieurs options sont possibles : la toile est notamment très plébiscitée. La tentation d’un toit transparent n’est pas non plus rare. Mais attention, cela demande plus d’entretien puisque tâches ou feuilles mortes sont bien plus visibles.