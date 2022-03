Calvados/Neige : les magasins rouvrent peu à peu

Cet après-midi, jeudi 14 mars, la Préfecture du Calvados et le Service départemental d'incendie et de secours du Calvados menaient conjointement des visites de prévention au sein d'établissements recevant du public et qui ont été obligés de fermer dans le cadre de l'épisode neigeux de ces derniers jours.