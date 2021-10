A Rouen, Nissan résiste grâce à ses 4x4

Les 4x4, SUV et Crossovers sont en terrain conquis. "Alors qu'en France, Nissan vend davantage de Juke, ici à Rouen, nous vendons davantage de Qashqai car il existe une tranche de revenus plutôt élevée", note le concessionnaire.

L'effet "diesel"

Le marché rouennais se caractérise également, pour la firme alliée à Renault, par une belle percée des citadines, à l'instar de la Pixo, la Micra ou la Note, mais surtout une forte activité dans le champ des utilitaires. Une camionnette 100 % électrique est même attendue pour 2014. "Nous résistons bien car Nissan est à la croisée de la marque généraliste et de la marque spécialisée", estime Anthony Chirois. "Les crossovers, par exemple, plaisent énormément aux 35-40 ans avec enfants en bas âge, qui cherchent une familiale aux lignes beaucoup plus dynamiques et sportives".

En revanche, la hausse annoncée du prix du diesel, appelé à être surtaxé, a semble-t-il jeté le trouble dans la clientèle de la concession Nissan de Rouen. "Ce serait assez dramatique sur le coup, car les gens sont très 'diesel' dans l'âme. Nous sentons déjà un certain attentisme de leur part. Ils hésitent et le marché est perturbé".

Pour autant, l'année 2013 s'avère plus dynamique que prévu. Nissan Rouen aurait même réalisé "plus de ventes que prévu en ce début d'année", selon son patron. "Nous risquons d'avoir encore six mois compliqués, avant un renouveau en septembre". Pendant ce temps, littéralement boosté, le marché de l'occasion permet de maintenir le cap. "Le marché est porteur à Rouen, je reste très optimiste".