Bois-Guillaume-Bihorel : un centre-ville à réinventer

De nouveaux bâtiments ont vu le jour en 2012 au niveau du carrefour des routes de Neufchâtel et de Darnétal. Portée par sa volonté de dynamiser cet endroit stratégique, la ville a lancé une consultation pour rafraîchir le côté de la rue qui n'a pas encore été réhabilité et construire de nouveaux logements et commerces.

"L'îlot compris entre les routes de Neufchâtel et de Darnétal et la Sente Sainte-Venise a été identifié pour faire l'objet d'une requalification", détaille Marie Françoise Guguin, chargée de l'urbanisme opérationnel. "Le projet choisi comprendra à minima trois locaux commerciaux ainsi que des logements, dont au moins 30% de logements sociaux pour permettre à la municipalité de se rapprocher des 25% imposés par la Loi SRU".

Livraison dans 2 à 3 ans

Détentrice d'environ 75% des 2.600 m2 de la surface sur laquelle le projet sera réalisé, la Ville associe les trois autres propriétaires. L'annonce du projet retenu sera effectuée dans les prochaines semaines tandis que la livraison devrait intervenir d'ici deux ou trois ans.