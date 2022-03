[CINEMA] Valentine's day

Comédie romantique en ce moment sur les écrans . C'est Valentine's day et son casting de rêve.













Les destins croisés de couples qui se séparent ou se retrouvent, de célibataires qui se rencontrent à Los Angeles, le jour de Saint-Valentin...









C'est par cette phrase que nous est résumé le film . Dans les faits on voit toute une ribambelle de stars toutes générations confondues se succéder sur le grand écran. Au départ composée de multiples saynètes et autant d'histoire de couple ou de célibat , on s'aperçoit que tout est lié. Ca rajoute un peu de piment à cette comédie romantique bien spur vu le thème abordé. Mais si on n'est pas trop branché 14 février, on y trouve aussi son compte car certaines scènes valent le détour par leur humour. Mention spéciale à Jennifer Garner et Anne Hataway, très naturelles dans des scènes pourtant pas forcément évidentes.

Valentin's day, réalisé par Gary Marshall, déjà aux commandes de Pretty Woman nous livrent ainsi un film forcément un peu guimauve mais rempli d'humour ce qui nous fait apprécier le moment.









Valentine's day, c'est depuis mercredi dernier au cinéma.