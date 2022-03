Ecoles dans l'Orne: le gros couac de communication

L'historique de ce "couac"

1er épisode, ce matin: les inspecteurs de l'éducation nationale appellent les mairies, les directeurs d'école pour les informer qu'il n'y aurait pas d'école jeudi. A la préfecture de l'Orne, on craint de nouvelles giboulées dans la nuit de mercredi à jeudi, et du verglas au lever du jour. Il s'agit alors de ne pas prendre de risques inutiles.

Cette information est évoquée par le Préfet de l'Orne devant la presse, en fin de matinée.

2ème étape, en début d'après-midi: Le soleil brille, et il n'est alors plus question que demain, il n'y ait pas d'école dans l'Orne. Les mêmes que le matin, repassent les mêmes coups de téléphone, mais cette fois-ci pour informer tout le monde que finalement ... il y aura bien de l'école demain jeudi dans l'Orne.

Mais entretemps, l'info a circulé, et du coup, dans l'après-midi, plus personne ne sait s'il y aura, ou non de l'école... si il y aura ou non encore de nouvelles décision.

Finalement: OUI, il y a bien de l'école ce jeudi dans l'Orne

Mais comme l'administration n'est pas à une contradiction près, il n'y aura pas de transports scolaires...

Ecoutez ci-dessous la réaction de Laurent Charles, du syndicat d'enseignants Snuipp: