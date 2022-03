Seine-Maritime : les poids lourds peuvent à nouveau rouler

Pierre-Henry Maccioni, préfet de Seine-Maritime et de Haute-Normandie vient de l'annoncer. Les poids lourds peuvent de nouveau rouler sur les axes autoroutiers du département et circuler dans les villes de Rouen et du Havre. Cependant, ils ont toujours interdiction de franchir le pont de Normandie, le département du Calvados étant impraticable.

Par ailleurs, les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes sont toujours interdits sur l'ensemble du réseau routier secondaire de Seine-Maritime, tout comme les véhicules de transport non réguliers de personnes hors zone-urbaine.

Enfin, les transports collectifs de ramassage scolaire ont été interdits pour le jeudi 14 mars.