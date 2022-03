Ce matin, le Calvados sous 6 à 20 centimètres de neige

Sous l'épais manteau de neige, on note aussi comme à Caen une couche de verglas de près d'un centimètre. Dans la Manche aussi, la neige a colonisé le territoire, principalement dans le cotentin où la neige avait déjà tenue hier à la différence du Calvados.



Ce matin, très peu de véhicules circulent sur les axes routiers du département : les seuls qui s'y essaient se replient sur leur vélo ou leurs deux pieds.

Cette nuit les pompiers étaient très mobilisés et ont notamment été nombreux à intervenir à Loucelles et aux alentours de douvres la délivrande où les accumulations de neige ont provoqué de fortes perturbations. Aucun blessé ne semble à déplorer ce matin, indique la cellule de crise de la préfecture.



Meteo France a maintenu les trois départements bas-normands en vigilance orange jusqu'à 6 h demain matin. Les transports scolaires du Calvados ne circuleront pas, les poids lourds non plus d'ailleurs : la préfecture a étendu son interdiction pour les plus de 7 tonnes 5, qui n'ont pas le droit d'emprunter les routes de tout le département. La préfecture demande à chacun d'éviter d'emprunter la route ce matin en attendant un éventuel redoux.

Côté transport en commun aucun bus, ni bus vert du département ni bus de ville, ni tramway ne circule ce matin et pendant quelque temps compte tneu de la situation assez inédite.

Le réseau ferroviaire est lui aussi touché par les intempéries : la SNCF a décidé de suspendre jusqu’à nouvel avis tout trafic sur la Basse-Normandie. Seule la circulation des trains entre Caen et Paris Saint Lazare ainsi que Granville et Paris Vaugirard sera assurée. Les importantes chutes de neige ont provoqué par leur densité, le blocage de certains aiguillages et les couches de givre ont fragilisé les caténaires non conçues pour ces conditions climatiques extrêmes, indique la sncf ce matin.

L'aéroport de Carpiquet a aussi annulé ses vols prévus jusqu'à nouvel ordre.