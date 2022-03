Neige : c'est la galère aussi pour les animaux !

L'hiver n'en finit pas à Montaigu-la-Brisette ! Le parc animalier Saint-Martin, qui abrite environ quarante espèces différentes d'animaux sauvages, avait déjà reporté sa réouverture fin février à cause de la neige... Après avoir ouvert mercredi dernier, il est de nouveau fermé ce matin. "C'est le flocon de trop ! La météo est mauvaise depuis le mois d'avril", indiquent les propriétaires.

Les soigneurs sont sur le qui-vive pour les petits protégés du parc. Ils doivent aller récupérer de la nourriture à Cherbourg. Et bizarrement, ce ne sont pas les animaux les plus habitués aux climats chauds qui souffrent le plus. Les singes, par exemple, ont des abris chauffés et subissent donc moins les conséquences de la neige.

10 jours à tout remettre en place

Quant aux animaux friands d'un climat hivernal, ils sont en joie... "Les yaks du Tibet sont dans leur élément !". Finalement, la difficulté concerne les espèces bien de chez nous. Moutons, porcs, poules sont peu habitués à cette neige.

Les conséquences sont lourdes : "à Cherbourg, dès qu'il y a moins de neige sur les routes, les gens pensent que c'est terminé. Mais ici, à la campagne, on en a pour dix jours à tout remettre en place pour que les visiteurs puissent circuler."