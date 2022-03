La table de la semaine : la Médicis, un air de Toscane à Caen

Des volets bleus repliés sur la pierre laissent entrevoir la salle d’un restaurant aux accents typiquement toscans. Quelques tables dressées en pleine rue en ce début mars réchauffé par les premiers rayons de soleil de l’année, et nous voilà partis pour un petit voyage culinaire fort agrable lors d’une pause déjeuner.



Bon rapport qualité-prix

L’expérience est d’autant plus intéressante que la maison a eu la bonne idée de proposer des menus en semaine à 9,50 €. Et les portions servies raviront les plus gourmands. Lors de notre passage, les tagliatelle pisto au poulet ont fait un ravage, pendant que d’autres se laissaient séduire par le burger maison ou un bœuf bourguignon accompagné de sa purée.

Pas très italien me direz-vous ! Pas d’inquiétude, la carte a de la réserve. Les amateurs de salades (à partir de 11,20 €) auront tout loisir de puiser dans le catalogue : Caprèse, San Pietro, Médicis, Niçoise, Océane... Sans oublier la liste exhaustive des pizzas.

Les desserts méritent également quelques lignes d’autant que, même dans la formule, certains d’entre eux sont faits maison. Pour preuve, le tiramisu ou la crème brûlée. La Médicis demeure une valeur sure des bonnes tables caennaises, année après année.



Pratique. Tél. 02 31 86 08 09. Cuisine italienne à volonté à La Médicis, 23 rue Vauquelin à Caen.