Arromanches 360° : "un grand spectacle !"

Pour Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial de Caen et d’Arromanches 360°, "Ce nouveau film était motivé par au moins deux raisons: l’ancien avait été tourné en 35 mm et le matériel de projection était totalement dépassé ; et nous souhaitions parler de la Bataille de Normandie, et pas seulement du Débarquement".

Le nouveau film commence par recontextualiser les choses, en expliquant à quel moment de la Seconde Guerre mondiale intervient la Bataille de Normandie et contre quoi on va devoir se battre (le nazisme).



Un hommage aux civils

Viennent ensuite les préparatifs en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et au Canada. Et le Débarquement proprement dit, avec les fameuses photos de Robert Capa, auxquelles on a redonné du relief. Puis leur succèdent les jours décisifs qui suivent le D-day, la libération de Cherbourg, de Caen… "Pour nous, il était très important de montrer les bombardements et de parler des civils, insiste Stéphane Grimaldi. Ce film leur rend hommage.Pour terminer, nous allons à Paris. L’idée est de faire comprendre au spectateur que c’est la Normandie qui a payé le prix de la Libération".

Les images, en grande partie inédites, sont issues des archives américaines et canadiennes, mais pas seulement, car les auteurs souhaitaient un équilibre, que l’on voie aussi des Allemands dans ce film. Au total, ont été réunies 19 heures d’archives, pour 19 minutes de film.

"Le travail de Frédéric Lumière, le monteur, est remarquable car il fallait faire bouger intelligemment ces images sur neuf écrans afin de donner au film cet aspect spectaculaire. Le son, d’une qualité extraordinaire, donne du relief aux images. C’est un vrai spectacle" ! conclut le directeur du Mémorial.