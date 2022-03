Concert : Interzone au Hangar 23 à Rouen

Scellant l'union sacrée entre l'Orient et l'Occident à travers la collaboration de Serge Teyssot-Gay, ex-guitariste de Noir Désir, et le joueur de oud Khaled Al Jaramani, Interzone est un dialogue entre tradition et modernité.

A partir de ce duo né en 2002 au Moyen-Orient, à l'occasion d'une tournée du groupe Noir Désir, a germé un nouveau projet plus étoffé. Autour de ces deux créateurs se rassemblent aujourd'hui le trompettiste Ibrahim Maalouf, Carol Robinson à la clarinette et Keyvan Chemirami aux percussions.

Ces derniers enrichissent cette rencontre de leur talents respectifs. Avec énergie et fluidité, les compositions d'Interzone provoquent des effets saisissants et harmonieux. Un univers envoûtant d'émotions musicales.

Pratique. Jeudi 14 mars, à 20h30, Hangar 23, à Rouen. Tarifs : 10/15/30 €. Réservations au 02 32 76 23 23.