Exclusivité. Immersion: LE festival électro de Rouen

Installé dans et aux abords du Hangar 23 à Rouen, le festival Immersion nous plonge au cours de trois nuits thématiques dans l'univers électro. Ce rendez-vous, conçu pour les amateurs du genre, rassemble sur scène des DJ de renommée internationale, des artistes locaux et des stars de la scène électro française. Entretien avec Brian Barboyon, cofondateur de l'évènement.

Tendance Ouest : Comment est né ce festival ?

Brian Barboyon : C'est en mai 2017 que nous avons organisé le premier festival électro Immersion à Rouen, Robin Tanquerel, Pierre Matherat et moi-même. Nous avions déjà tous travaillé dans l'événementiel au Yolo club ou encore en collaboration avec l'Underground et, grâce à cela, nous avions déjà un réseau de connaissances denses dans le milieu de l'électro. On a eu le désir de créer un évènement destiné aux passionnés de musique électro pour répondre à une demande. À Rouen, il y a une vraie pénurie de club électro. Le premier festival a donc été organisé en mai 2017 et on a eu le plaisir de constater qu'il a été très suivi, c'est pourquoi nous avons décidé de le décliner en deux opus pour l'année 2018 : l'un en hiver, l'autre en été.

TO : Pourquoi le festival a-t-il été baptisé "Immersion"?

BB : Cela correspond à notre volonté d'immerger l'auditeur le temps d'un week-end dans un univers électro. Le Hangar 23, ex-salle de concert mais surtout hangar désaffecté appartenant au port Rouen est propice à ce genre de manifestation. L'électro est un genre underground et, traditionnellement, les festivals étaient organisés dans des friches industrielles. Ce festival a permis de redonner vie au Hangar 23 et a aussi encouragé d'autres festivals à investir les lieux pour une utilisation ponctuelle. "Immersion" c'est aussi une référence à la localisation du festival : entre deux bras de la Seine sur la presqu'île de Waddington.

TO : À qui s'adresse le festival ?

BB : Pour immerger véritablement le spectateur, nous avons pris le parti de proposer trois soirées thématiques : rap, house et techno. Lors de chaque soirée se succèdent 5 à 6 artistes. La soirée house est vraiment groovy par contre la soirée techno est plus pointue et s'adresse aux passionnés : de 21h à 6h du matin, le rythme va crescendo pour finir avec The driver alias Manu le malin. Ce dernier est un pionnier dans le domaine et se produit depuis plusieurs décennies. C'est un style qui parle aux amateurs de 40 à 50 ans. En fait le festival s'adresse plutôt à des connaisseurs car c'est un festival qui exploite une niche underground de l'électro. Cependant nous avons souhaité une programmation éclectique pour que tous les âges y trouvent leur compte même si l'accès au festival est interdit aux mineurs.

TO : Quelles sont les nouveautés de cette édition ?

BB : Cette année, nous nous réjouissons d'accueillir comme tête d'affiche l'australien Mall Grab aujourd'hui londonien connu pour sa house lo-fi. C'est une exclusivité du festival car il ne s'est jamais produit à Rouen et se fait même rare à la capitale. La programmation marie des stars internationales, des DJ rouennais et des artistes français reconnus sur la scène nationale comme The drivers, Roman Poncet ou Zadig. Zadig est d'ailleurs originaire de Rouen mais a tracé son sillon. Il s'est fait connaître dans toute la France dans le milieu techno et se produit même régulièrement dans des clubs au Chili ou à Berlin. C'est une vraie opportunité car même si Zadig s'est déjà produit il y a deux ans au 106, il ne vient pas souvent à Rouen. Mais on retrouve aussi des locaux comme Douglas et Nima Skill qu'on peut entendre mixer dans les bars rouennais. L'année dernière le festival se déclinait en deux soirées : l'une house, l'autre techno. Cette fois-ci nous avons souhaité rajouter un volet rap francophone avec des artistes comme VSO et Maxenss, ou Fixpen Sill. En fait, beaucoup de fans d'électro écoute également du rap : nous voulions ainsi mettre en avant les points communs entre le rap d'aujourd'hui et l'électro.

Pratique. Du jeudi 1er au samedi 3 février. Hangar 23 à Rouen. Tarifs 12 à 30 € par soir ou pass 3 soirs 30 à 60 €. festival-immersion.fr

