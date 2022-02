Tribunal de Caen : il se défoule avec un marteau

Il se munit d'un marteau, descend de son appartement, et quelques mètres plus loin, rue de Balzac, puis, rue de Rosel, fracasse les vitres de six voitures qui y étaient garées. Une fois calmé, il va tout simplement se dénoncer au commissariat.

En correctionnelle, le prévenu s'explique : "Je n'étais pas bien". "Effectivement, confirme la présidente, vous aviez 2,20 g d'alcool par litre de sang. Vous avez pensé aux propriétaires de ces automobiles ? Vous n'auriez pas pu aller faire du sport pour vous défouler ? Sur 11 condamnations, vous en avez déjà cinq pour dégradations, et vous ne travaillez pas alors que vous avez un CAP de peintre en bâtiment ; vous n'êtes plus un post-adolescent !". Le prévenu encourt maintenant une peine plancher d'un an ferme.

Sans avocat, il se défend seul. "Je n'ai rien à dire", conclut-il. S.S a finalement été condamné à un an d'emprisonnement, dont huit assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans. Pendant ce temps, il devra se soigner, travailler, et indemniser ses victimes.