Ligue 2 : Caen ne laisse pas le doute s'installer !

Les Caennais, plus réalistes et bien aidés par la grande prestation de son gardien, se sont imposés 2-0 face aux Bretons, dix-huitièmes et premiers relégables.

Mais Caen n'a pas eu la tâche facile contre une équipe qui, contrairement à ses prédécesseurs au stade d'Ornano, avait fait le pari de jouer haut.

Le match s'est d'ailleurs révélé assez équilibré et l'EA Guingamp s'est procuré plusieurs occasions franches, toutes repoussées par Alexis Thébaux. “Il a sauvé les meubles sur quelques situations”, a reconnu Franck Dumas au micro du club normand en lui tirant “un grand coup de chapeau”.



Brest, sur les talons du Stade Malherbe

A l'inverse de leurs adversaires, les Caennais ont eu le grand mérite de se montrer suffisamment efficaces pour battre à deux reprises le portier guingampais, Guillaume Gauclin.

Steeven Langil a eu droit à deux essais après avoir profité d'une passe involontaire d'un défenseur costarmoricain pour ouvrir le score (1-0, 40'). “On a eu un peu de réussite mais quand vous êtes devant, la réussite vous sourit souvent”, remarque Franck Dumas.

Le but de la délivrance est venue en fin de match de Rajiv Van La Parra (2-0, 87'). En coupant un centre de Julien Toudic, le jeune néerlandais a inscrit sa première réalisation en professionnel.

Ce quatorzième succès de la saison permet aux Caennais de prendre quatorze points d'avance sur le quatrième, Nîmes. “D'un point de vue comptable, on fait une belle affaire, c'est sûr et certain”, apprécie Franck Dumas. Avec 50 points au compteur, Caen n'est plus très loin de la Ligue 1. En revanche, le suspense reste entier concernant la course au titre puisque Brest est toujours sur les talons du Stade Malherbe, deux points derrière lui.

Les Caennais tenteront de poursuivre leur série de matchs sans défaite (ils en sont à sept en championnat) contre Ajaccio, vendredi 19 février (20h). Les Corses, qui restent sur trois échecs de rang, ont eu du temps pour récupérer après le report de leur dernier match en raison des conditions météorologiques. Ils sont dixièmes de Ligue 2 avec 20 points de moins que Caen.



