Le lieu vise à accueillir les mères et leurs enfants de moins de trois ans dans un cadre privilégié, calme et chaleureux et surtout répondant davantage aux besoins des plus jeunes. Ici, des bénévoles formés distribueront une aide alimentaire, des vêtements, ainsi que le matériel de puériculture nécessaire.

Pratique : renseignements au 02 31 82 59 43.