Droit, économie... Les atouts du pôle universitaire Pasteur à Rouen

Il accueille cette année 4 668 étudiants. Le choix des étudiants se porte en majorité vers le droit (3 128 inscrits cette année), une filière qui propose onze spécialités de master parmi lesquelles droit notarial, contentieux, droit des affaires et fiscalités ou encore droit douanier.

Des études exigeantes

Très bien classé au niveau national, le département de droit séduit par la variété des débouchés possibles. Pour des conditions d’enseignement optimum, les classes accueillent au maximum 30 élèves dans chacune des spécialités. Parmi celles-ci, le droit notarial est très demandé. Chaque année, une centaine de candidatures sont déposées, pour une trentaine de places seulement. Si cette profession séduit de plus en plus les étudiants, rares sont ceux qui poursuivent leurs études jusqu’au doctorat (76 doctorants en droit, 17 en AES et 19 en économie). Le doctorat permet pourtant d’accéder à des postes d’enseignant-chercheur. Or, la plupart des étudiants cherchent à accéder au monde du travail dès le master.

Le droit donne la part belle aux carrières de magistrature et du barreau. L’AES permet d’espérer des postes de juriste en entreprise, de cadre dans l’administration ou dans les services juridiques des secteurs de pointe. Enfin, les études d’économie offrent des débouchés dans les métiers de la banque, le management de l’environnement, l’économie et le développement des territoires ou encore la gestion de patrimoine. Ces filières, exigeantes, enregistrent souvent beaucoup d’échec en première année, mais sont toujours très demandées.