Hauts de Rouen : un kilo de cannabis caché dans le placard

Nous sommes mi-février. La brigade des Stup de la Sûreté départementale apprend qu'un trafic de drogue se tient rue Leverrier, dans les Hauts de Rouen. L'enquête confirme les faits et permet d'identifier un homme. Celui-ci loge chez un ami, rue Leverrier. Une perquisition est menée au domicile de ce dernier, mardi 19 février. Il est midi et les policiers sont accompagnés d'une équipe cynophile. Ils sont accueillis par le locataire, âgé de 31 ans. Le mis en cause, de 31 ans également, dort encore. Ce dernier est bien connu des services de police, notamment pour usage de stupéfiants, violence, vol, menace et outrage. Dans sa chambre, les forces de l'ordre retrouvent, dans un placard fermé à clé, près d'un kilo de résine de cannabis en plaquettes, des liasses de billets - plus de 1400€. L'homme est emmené en garde-à-vue. Le locataire est mis hors de cause : il avait accueilli son ami à sa sortie de prison à cause de sa situation précaire.

Le mis en cause peine à reconnaître que la drogue et l'argent lui appartiennent. Il prétend qu'on lui a donné un sac avec la drogue dedans, mais ne sait plus qui le lui a donné, ni quand et affirme n'avoir pas été au courant de ce qu'il contenait. Cependant, la police a retrouvé sur du scotch entourant la résine, une empreinte de l'homme. Celui-ci a donc conditionné les paquets.

Il a été déféré devant le tribunal de grande instance de Rouen, pour comparution immédiate, vendredi 22 février. Il a été condamné à 12 mois de prison ferme pour acquisition, détention et usage de stupéfiants.