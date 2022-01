Rouen : le conducteur avait un demi-kilo de cannabis sur lui

Le conducteur a t il perdu son sang froid en voyant le véhicule de police ? Toujours est-il que sa conduite désastreuse a attiré l'attention de la patrouille de police qui se trouvait là. Il est 6 h, samedi 2 février, au croisement du boulevard des Belges et du quai Gaston Boulet, à Rouen. Une patrouille de police attend à un feu rouge, à côté d'un autre véhicule. Dès que le feu passe au vert, celui-ci démarre en trombe, zig-zague entre les voitures et atteint les 120 kilomètres/heure. Le conducteur est rapidement interpellé sur le Mont-Riboudet, à hauteur du Conforama.

Dans le véhicule, le conducteur, un jeune homme de 20 ans originaire de Yainville, est pour le moins confus et a les yeux qui brillent. Et pour cause : il a 1,98 gramme d'alcool par litre de sang. Lors de la palpation faite à l'hôtel de police, les forces de l'ordre découvre sur lui une tablette de résine de cannabis de près de 100 grammes. Il en portait cinq en tout... Il a fait l'objet d'un dépistage salivaire afin de savoir s'il avait consommé ou non de la drogue. Il a été relaché en attendant le résultat des analyses toxicologiques.