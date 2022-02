Les boucheries chevalines de Caen font le plein

Le boucher Michel Eude, installé depuis 1978 au 34 de la rue Pierre Girard, s'en frotte les mains : "C'est une publicité gratuite et nationale ! En quelques jours, notre chiffre d'affaires a grimpé de près de 15% ! Ca a réveillé les esprits. Maintenant, je peux prendre ma retraite", estime le fondateur de l'enseigne, qui cherche un repreneur.

Dans ses rayons, "où il y a toujours eu du cheval et que du cheval", la viande des steaks, rôtis et autres saucissons proviennent principalement de chevaux des haras de la région. Entre les curieux qui n'en avaient jamais goûté et ceux qui ne se souvenaient plus de leur existence, ces produits se sont trouvés une nouvelle clientèle. "Pourvu que ça dure", conclut le boucher.