Place du commerce à Caen et son agglo. Des fleurs, du thé et une boucherie

Du mouvement à nouveau dans cette rubrique Place du commerce. Débutons par un peu de cuisine, avec l'ouverture du Lazzaro, une boucherie halal à Colombelles. Avec une superficie de 50m2, l'enseigne propose une offre variée de qualité, dans une ambiance chaleureuse grâce à une équipe de passionnés. Ils sont trois cofondateurs : Mehmet Baspinar, Alan Gwosdz et Ercan Tugay.

Le matcha s'invite à Caen

"Sérénité, bienveillance et calme." Voilà les trois adjectifs qu'a choisis Alana Delasalle pour décrire son enseigne Herbala qui vient d'ouvrir rue Saint-Jean, en centre-ville. Avec des nuances de vert sur les murs, une playlist jazz et des tables nommées selon des fleurs, Alana Delasalle et sa mère, Laëtitia Bernard, se feront un plaisir de vous servir un thé matcha et de petites sucreries.

Après cette petite dégustation, pourquoi ne pas se faire plaisir en allant à la Grange Fleurie, située à Démouville ? Avec un large choix de décorations produites en France et des fleurs normandes, Angélique Becquet se fera un plaisir de vous proposer de jolies compositions florales de saison.