Des restaurants de Rouen ont décidé de fermer le samedi

Un choix motivé par le désir d'avoir une vie à côté de leur travail. Et le phénomène touche toutes les catégories de restaurant.

Confort de vie

A Rouen, la table Chez L'Gros n'ouvre pas le samedi. Le restaurant étoilé Origines, le Bistrot du coin ou Pommes d'épices non plus. La raison ? "Nous sommes une affaire du midi et travaillons bien en semaine. Nous avons donc préféré privilégier le lundi midi plutôt que le samedi soir. Fermer le samedi nous apporte un réel confort de vie", note Sonia Frey, qui tient Pommes d'épices, avec son mari.

D'autres ont coupé la poire en deux en fermant le samedi midi mais en ouvrant le soir. C'est le cas de la Pasta Tinto, du Saint Marc ou encore des P'tits parapluies. "Nous sommes là depuis vingt-trois ans, expliquent Charles et Patrick Reulet, les frères Tinto à la tête du restaurant La Pasta Tinto. Au début, nous ouvrions tous les jours. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de fermer le midi pour profiter de nos familles."