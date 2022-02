Caen : une Sixième entièrement numérique au collège Saint-Joseph

Après la 6e modulaire et la 6e bilangue (dont le chinois), le collège Saint-Joseph entre véritablement dans l’ère de l’informatique.

Les 25 élèves de cette classe se verront équipés d’un ordinateur portable, et tous leurs professeurs seront formés à l’usage du tableau numérique interactif installé dans leur salle de cours. Chaque élève disposera d’un "espace numérique de travail" qui lui permettra de rassembler numériquement ses leçons, de finir chez lui un exercice commencé en classe sur l’ordinateur, de recevoir des informations personnalisées de la part de ses professeurs ou d’enregistrer les devoirs à faire. "Fini les séances en salle informatique, c’est maintenant l’informatique qui rentre dans la classe".

Une révolution pour l’enseignement

Le directeur de l’établissement, M.Mayer, considère "qu’on ne peut pas et on ne doit pas passer à côté de l’ère numérique qui est une révolution comparable à celle de l’imprimerie. Bien sûr, cela remet en question les techniques d’enseignement actuelles et exige des enseignants beaucoup de travail en amont pour repenser leurs cours et enregistrer un maximum d’informations dans le tableau numérique". En effet, le tableau numérique entraîne une grande souplesse dans la présentation des éléments pendant le cours. Il s’agit d’un support multimédia (texte, image, son) permettant l’affichage de documents numériques, la modification de ces documents ou, par exemple, l’enregistrement d’une séance de cours. Ainsi, au lieu de tourner le dos aux élèves pendant qu’il inscrit sa leçon au tableau, le professeur pourra l’afficher puis circuler parmi eux pour vérifier qu’elle est bien comprise.

L’outil informatique est enfin un atout pour gérer certaines dyslexies et peut également mettre en confiance des élèves moyens sur le plan scolaire mais très à l’aise devant un ordinateur.



Pratique : Collège Saint-Joseph, 30 rue des Rosiers à Caen. Tél. 02 31 86 13 76.