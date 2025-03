Saint-Lô Agglo. Les écoliers formés à utiliser le numérique de manière plus écologique et responsable

L'agglomération de Saint-Lô organise une tournée du numérique responsable jusqu'au jeudi 13 mars. L'objectif est de passer de commune en commune dans les mairies et les écoles pour former les habitants aux bonnes pratiques dans l'utilisation du numérique, afin qu'elle soit plus écologique notamment. Cette action est portée par SOStech, une entreprise qui lutte contre la fracture numérique. Les intervenants étaient avec les CM1 et CM2 de l'école primaire de Saint-Jean-d'Elle, mardi 11 mars.

Eviter les pertes d'énergie en éteignant son appareil

La classe est scindée en deux et l'intervention se déroule sous forme de questions et réponses. Il y a aussi une partie jeu pour être sûr d'avoir bien compris. "Quelles sont les bonnes pratiques pour essayer de moins polluer, moins consommer d'énergie ?" interroge Arthur Pinault, le directeur de l'entreprise. Les mains se lèvent dans la classe. "Il faut réduire l'utilisation. Sinon, il y a trop d'énergie utilisée et ce n'est pas bien pour la planète", propose Alice, 9 ans et demi. Bonne réponse ! Les élèves insistent sur ce point, ce qui permet de faire le lien avec un autre bon usage : ne pas passer trop de temps sur les écrans. "Eteindre son ordinateur, sa tablette, éviter de perdre de l'énergie, c'est assez simple à faire", détaille l'intervenant.

"Il ne faut pas les laisser tout le temps branchés", suggère Mathelin, élève. Un conseil qu'il tient de sa famille. "Dès que je laisse un truc branché, c'est tout de suite branle-bas de combat à la maison", ajoute-t-il. Il a découvert grâce à l'intervention qu'on consomme moins en achetant des appareils reconditionnés. "Le sujet est de les sensibiliser au numérique responsable, qu'ils commencent à comprendre les ordres de grandeur, comprendre ce qu'il y a derrière ce sujet. Comprendre aussi ce qu'eux peuvent faire au quotidien. L'idée c'est de leur montrer toutes les facettes, celle environnementale, mais aussi les autres sujets d'exposition aux écrans, de cyberharcèlement…", précise Arthur Pinault.

Supprimer ses dossiers

Pour les adultes, en mairie, il y a aussi des ateliers sur le nettoyage (comme la suppression de mails par exemple) et la maintenance des équipements numériques ou des échanges sur la compréhension et la bonne gestion des outils. L'entreprise installe aussi des boîtes pour déposer des téléphones ou tablettes non utilisés et leur donner une seconde vie.