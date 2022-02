Rouen : une expo ludique sur les mathématiques au Hangar H2O

Pas de neurones congestionnés ici, mais de l'amusement, puisqu'il s'agit de modules et de formes géométriques à encastrer pour mieux penser les mathématiques. Cette exposition, conçue par le Mathematikum à Giessen en Allemagne, permet de jouer, individuellement ou collectivement, et de donner du sens aux abstractions.

Afin de vulgariser la discipline, les mathématiques se dévoilent par une série d'expériences physiques : on apprend à faire rouler une roue carrée, on pénètre dans un kaléïdoscope géant et les bases de la perspectives et de la géométrie se révèlent dans des énigmes et des jeux de puzzle, tangrams constructions ou dominos.

Pratique. Du samedi 16 février au dimanche 2 juin, tous les jours, de 13h30 à 17h30. Tarifs 2,5/3 €. Infos. 02.35.52.95.29.