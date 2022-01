Rouen : à H2O, le bonheur est dans l’assiette

Cette exposition est une version adaptée d’une création de 2010 de la Cité des sciences et de l’industrie de Paris. Organisée en plateformes de jeux, elle permet de s’interroger sur nos choix alimentaires et nos besoins, et rend ainsi les clés nécéssaires à une bonne alimentation.

Invités à remplir un caddie pour les courses du petit-déjeuner, et donc à faire le choix parmi une série de produits, ou à composer leur repas dans une cantine virtuelle, les jeunes voient soudain leurs habitudes alimentaires décodées. Il est ici enfin possible de jouer avec la nourriture et c’est même recommandé pour la santé !

Pratique. Jusqu’au dimanche 9 mars, du mardi au dimanche 13h30-17h30. Gratuit tous les 1ers dimanches et 3es mercredis du mois. Tarifs 2,50/3 €. A H2O. Tél. 02 35 529 529