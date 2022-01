Rouen : au 106, l’envolée de Stéphane Eicher

La plupart des textes sont signés Philippe Dijian, à qui l'on doit ses plus grands succès du début des années 90, tels que Déjeuner en paix ou Pas d'amis comme toi. Mais Eicher s'entoure également de Miossec, qui compose pour lui l'émouvant "Disparaître", et de Fred Avril pour "Le sourire" à la mélodie si sensible et délicate.

Ayant débuté sa carrière dans une mouvance new wave, Stéphane Eicher épure son style en ajoutant des intruments de musique acoustiques plus traditionnels. En découle un arrangement de cordes pour "Dans ton do"s, qui répond parfaitement aux couleurs des belles métaphores du texte. Ces arrangements léchés étoffent l'univers musical du chanteur dont la maturité offre de belles pages à la musique pop.

Pratique. Vendredi 15 février, à 20h, Le 106, à Rouen. Tarifs de 20 à 28 €. Infos. www.le106.com