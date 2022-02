10 kilos de bijoux volés recherchent leurs propriétaires

Le 20 août 2012, au camping municipal de Lalinde (24), la gendarmerie procède à l'interpellation de six individus originaires de l'Isère (38), auteurs de nombreux cambriolages. Lors des perquisitions dans les véhicules, il est découvert plus de 10 kg de bijoux (1 kg d'or et 9 kg d'argent).

Les investigations ont permis de reconstituer le parcours des mis en cause, qui ont sévi du 29 juin au 20 août 2012, notamment en Basse-Normandie.

Le butin, dont une partie reste de provenance inconnue, peut être vu sur un site mis à la disposition des victimes. En attendant d'être récupérés par leurs propriétaires, les bijoux ont été mis sous scellés.

Les victimes de cambriolages en Basse-Normandie qui ont eu à déplorer le vol de bijoux durant l'été 2012 sont invitées à se connecter sur ce site pour éventuellement identifier leurs biens.