Epron (14) : deux jeunes de 14 et 15 ans arrêtés pour vol de bijoux

Les deux voleurs sont jeunes, très jeunes même : ils ont 14 et 15 ans et ont été interpellés cette nuit après avoir volé des bijoux et de l'argent dans un pavillon de la commune d'Epron près de Caen.

Ils connaissaient semble-t-il le fils de la famille, et ont pu entrer sans effraction alors que la maison n'était pas verrouillée. Les deux adolescents étaient encore en garde à vue à 17h ce lundi 27 mai, dans l'attente de leur jugement.