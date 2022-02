Le palmarès des 28e Victoires de la musique

Voici le palmarès :

- Artiste-interprète masculin:

Dominique A

- Artiste-interprète féminine:

Lou Doillon

- Chanson originale

"Allez, allez, allez" - Camille

- Album rock

Skip the use - "Can be late"

- Album de chansons

La Grande Sophie - "La place du fantôme"

- Album de musiques électroniques ou dance

C2C - "Tetra"

- Album de musiques urbaines

Oxmo Puccino - "Roi sans carosse"

- Album de musiques du monde

Amadou & Mariam - "Folila"

- Groupe ou artiste révélation scène

C2C

- Groupe ou révélation du public

C2C

- Vidéo-clip

"F.U.Y.A." - C2C - Réalisateurs : Sylvain Richard - Francis Cutter

- Spectacle musical/tournée/concert

"The Geeks Tour" - Shaka Ponk à l'Olympia, au Zénith et au Bataclan

Trois Victoires d'honneur ont été décernées à Véronique Sanson, Sheila et Enrico Macias.