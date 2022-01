La Banque verte accentue sa présence à Caen et dans l’agglomération

Il n'en sera sans doute rien. Car les caisses régionales restent solides, à l'image de celle de Basse Normandie. Celle-ci a réalisé en 2012 un résultat supérieur à l'année précédente (84,5 millions d'euros), consolidant ses fonds propres (1,7 milliard d'euros).

Deuxième employeur de la région (plus de 2.000 salariés), elle continue d'embaucher (110 personnes de plus prévues cette année), accentuant sa stratégie de proximité avec la clientèle face à ses concurrentes et notamment aux banques à distance.

C'est dans ce cadre que sa directrice générale Nicole Gourmelon a inauguré le 31 janvier la 190e agence bas-normande à Blainville-sur-Orne, après l'ouverture l'an dernier de celle d'Hérouville. Le Crédit agricole sera également bientôt présent dans le nouveau quartier caennais des Rives de l'Orne.