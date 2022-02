Rouen : le Hangar 10 a ouvert ses portes

Projet porté par Michel Mallet (Leclerc Bapeaume, US Quevilly), Eric Hartout ("Le Chalet" à Saint-Sever) et Jean-Michel Fernandez (La Centrale des Vins), le Hangar 10 pourrait devenir un lieu incontournable de loisirs, sorties et séminaires sur les quais rive droite. Ce Hangar plein d'ambitions est un beau pied de nez à la crise.

Le All Sports Café. Deux étages, 1 700 m2, 50 salariés recrutés dont 25 en cuisine, 520 places assises, 36 écrans plats (et même devant les toilettes !), un salon VIP et une boutique de merchandising sportif... les chiffres donnent le tournis. Dédié aux sports, qui seront diffusés en permanence, le "navire amiral" du Hangar 10 sera ouvert sept jours sur sept et jusqu'à 2 h les vendredi et samedi. Ce restaurant-bar est le "bébé" de Michel Mallet, qui vise à terme une moyenne de 800 couverts par jour .

Les Petits oiseaux dans la cuisine. Il s'agira d'un lieu de restauration rapide saine, à base de soupes, salades et autres petits plats plutôt "haut de gamme". Sa clientèle s'annonce majoritairement féminine.

Le Quai 10 (ouverture le 15 mars). Imaginé par Jean-Michel Fernandez, ce restaurant gastronomique de poissons et fruits de mer sera adossé à La Centrale des Vins, enrichie d'un espace de dégustation et d'un bar à vin et tapas. C'est la facette "classy" du Hangar 10.

Vue sur Seine. Au deuxième étage du bâtiment, avec vue imprenable sur la Seine, une vaste salle modulable de 500 m2 sera réservée aux séminaires ou réceptions privées. Juste à côté, 450 m2 de bureaux cherchent toujours preneur.

Leclerc Voyages (ouverture début mars). L'agence de voyage du centre-ville (actuellement rue Jacques Lelieur) y élira domicile sur deux étages.