Casting Elite Model Look : la prochaine tournée française débutera le 3 avril prochain

Cette nouvelle tournée sera organisée du 3 avril au 8 juin prochains dans les centres Shopping & Sensations. Les recruteurs scruteront également les plages françaises dans le cadre du "Elite Beach Tour", ainsi que les candidatures déposées en ligne.

Les jeunes filles âgées de 14 à 22 ans peuvent d'ores et déjà se renseigner et obtenir des informations sur la tournée Elite Model Look sur la plateforme dédiée.

Rendez-vous par exeple à ROUEN, St Sever - Samedi 6 Avril

En trente ans, le concours a permis à l'agence Elite de découvrir des mannequins qui ont aujourd'hui acquis une renommée internationale, à l'instar de Gisele Bündchen, Cindy Crawford, Constance Jablonski ou encore Sigrid Agren.