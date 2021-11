De futures mannequins normandes arrivent à Paris

La célèbre agence Elite organise la finale de son casting Elite Model Look ce jeudi au Lycée Carnot à Paris avec de nombreuses jeunes normandes.



Après de nombreux castings aux 4 coins de la France, l'agence de mannequin Elite propose au lycée Carnot de Paris ce jeudi un grand casting national avec une finale en octobre, vous retrouverez de jeunes filles normandes dans les rangs des dernières candidates:



Gaëlle de Saint-Fraimbault (61)

Marie de Granville (50)

Louise de Saint-Nicolas d’Aliermont (76)

Agathe de Bois-Guillaume (76)



Le jury Elite Model Look étudiera la beauté naturelle, la photogénie, la motivation et la personnalité de toutes les candidates, atouts indispensables pour devenir le top model de demain.



A la fin de cette journée, le jury Elite Model Look annoncera les 12 jeunes filles qui participeront à Paris, en octobre, à la Finale France.



La gagnante française rejoindra alors les finalistes des 60 autres pays et participera à la prestigieuse Finale Internationale, dans l’espoir de suivre les traces de Cindy Crawford, Stéphanie Seymour, Gisèle Bundchen, Constance Jablonski, Sigrid Agren qui ont toutes débuté leur carrière de mannequin grâce au concours Elite Model Look.