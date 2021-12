Une granvillaise de 16 ans signe un contrat chez Elite

Il y a quelques mois, Marie Venturi, passait le concours de l'agence de mannequinat Elite : "Elite Model Look", qui débusque tous les ans les futures stars des défilés.

La jeune granvillaise n'a pas été retenue parmi les douze finalistes, mais... dès le lendemain du concours, Marie Venturi a reçu un appel de l'agence Elite qui lui proposait un contrat de suivi d'un an. Un lot de consolation qui semble ravir la jeune fille.

"Pendant un an, ils vont me former, tout en m'offrant un compromis entre études et travail (Marie est actuellement en première scientifique à l'Institution Sévigné). L'agence nous encourage d'ailleurs à terminer nos études. Ce concours a finalement porté ses fruits, le but recherché étant avant tout d'essayer de me faire repérer…" confie la jeune normande à nos confrères de La Manche Libre.

