Concert : Nina Attal à l'Avant-Scène de Grand-Couronne

Née en 1992, Nina Attal marche maintenant dans la cour des grands. Propulsée en 2009 grâce au tremplin national Blues sur Seine dans lequel elle remporte cinq prix - du jamais vu - elle participe dès lors aux festivals blues français et québécois.

Dans un style aux confluences du blues, du funk et de la soul, elle investit la scène avec bonne humeur et élégance, accompagnée de sa guitare électrique. Sa voix et ses morceaux, dont la ligne mélodique est magnifiée par une section cuivre, font rapidement d'elle un jeune prodige de la scène blues.

En 2010, elle sort un EP suivi en 2011 d'un premier album en anglais. S'engage alors une série de tournées à travers l'Europe: en particulier aux Pays Bas et en Allemagne où elle recueille l'adhésion du public. L'artiste entretient l'héritage soul et donne à ce genre une modernité exceptionnelle.

