Petroplus : après l'euphorie, la douche froide !

C'est une information du journal Le Monde qui replonge les salariés dans le doute. Aux yeux des administrateurs judiciaires, selon lui, les cinq dossiers reçus mardi ne constituent pas des offres en bonne et due forme, assorties des garanties financières suffisantes. C'est ce qui a été indiqué ce mercredi aux représentants du personnel réunis en comité d'entreprise. "De ce fait", écrit le journaliste du Monde, "aucune audience du tribunal de commerce n'est prévue dans l'immédiat pour préciser une éventuelle reprise, et la procédure de licenciement des 470 salariés a été lancée" !

"Le lancement du plan social ne signifie pas la fin de la recherche d'un repreneur", précise notre confrère. Jusqu'au 16 avril, date à laquelle la raffinerie en liquidation doit juridiquement disparaître, il reste possible à un candidat de remettre une offre ferme, et au tribunal de la retenir. Mais le calendrier devient de plus en plus tendu. D'autant que Terrae et AI, selon le quotidien, "les deux candidats considérés comme les plus sérieux par Bercy, n'ont encore obtenu aucun des feux verts administratifs indispensables".